Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Bakanlar Kurulu bugün sabah saatlerinde Hükümet Haftası dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’nde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani burada yaptığı konuşmada, İran halkının zor durumda olduğunu belirterek, “Halkımız son bir yıl içerisinde tüm zorluklar içinde yaşamalarına rağmen istikrarlı bir şekilde yabancıların komploları karşısında durdu. Bugün halkın hükümeti destekleme ve hükümetin de halka daha fazla hizmet etme günüdür” dedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“İran olarak düşmanı hayal kırıklığına uğratacağız. Bizim birliğimiz, çabalarımız ve duruşumuz düşmanı hayal kırıklığına uğratır. Düşmanların komploları onların hayal kırıklığına uğradığı zaman sona erecek. Bizim amacımız dümanın hayal kırıklığına uğramasıdır. Ancak halkımızın geleceğe umudu bizim en önemli amacımızdır. Bu umut sürdüğü sürece yolumuza devam edeceğiz.”

Son bir yıl boyunca halkın üzerindeki baskılara değinen Ruhani, “Hiç kuşkusuz mevcut durumda halkın refahı için elimizden geleni yapacağız. Sorunların bazen başarısızlıklardan, bazen de yanlışlardan ve hatalardan kaynaklandığını, bazen de düşman tarafından oluşan olumsuz koşullardan kaynaklandığını söylemek istiyorum” diye konuştu.

Ruhani sözlerinin diğer bölümünde “Doğu ve Batı dünyası arasında iyi ilişkiler sağlanması için elimizden geleni yaptık. Fakat, yeni iktidara gelen bir hükümetin (Trump hükümeti) acemice davranışı bizim, bölgenin ve kendi halkı için büyük sıkıntılar yaratmıştır.” ifadelerinde bulundu.