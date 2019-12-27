FATF düşmanların fitnelerinden biri

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, bu haftaki Cuma Namazı hutbelerinde, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Düşmanların her fırsatta İran milletini İslam Devrimi, bağımsızlık ve ilerlemeden soğutmak istediğini belirten Hüccet'ül İslam Sıddıki, ülkenin gündeminde olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) meselesini “düşmanların fitnelerinden biri” olarak yorumladı.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, önümüzdeki günlerde ülke genelinde düzenlenecek "30 Aralık 2009 Destanı" yıldönümü törenlerine dair, “2009 fitnesinin bayrağını göndere çekenler yenilgiye uğradılar, fakat fitne bugüne kadar bitmemiştir." dedi.

Yeni yıl bütçesine de değinen Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, 2020 yılı bütçe tasarısının direniş ekonomisi çerçevesinde düzeltilmesi gerektiğini belirtti.