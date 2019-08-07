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7 Ağustos 2019 - 13:20

İran'dan Hindistan ile Pakistan'a diyalog çağrısı

İran'dan Hindistan ile Pakistan'a diyalog çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, "İran Hindistan ve Pakistan’dan barışçıl yöntemlerle bölge halkının çıkarlarını sağlayacak yapıcı adımlar atmasını bekliyor." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Cammu ve Keşmir'deki son gelişmelerle ilgili olarak, “İran İslam Cumhuriyeti, Hindistan hükümetinin Jammu ve Keşmir’e yönelik son kararlarını yakından izliyor ve Hindistan ile Pakistan yetkilileri tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor” dedi.

Musevi ayrıca, "İran bölgdeki dost ve ortağı olan Hindistan ve Pakistan'dan barışçıl yöntemler benimseyerek bölge halkının çıkarlarını sağlayacak yapıcı adımlar atmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

News Code 1880414
Ruya FEREYDUNI

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