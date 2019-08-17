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17 Ağustos 2019 - 11:31

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısıyla Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu açıkladı.

Siyonist İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyine ve orta kesimine düzenledikleri hava saldırısında Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu belirtti.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah mahallesinde bir yeri ve Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Vadi es-Selka köyü yakınındaki boş bir araziyi hedef aldığı görüldü.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

News Code 1880573
Azar MAHDAVAN

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