İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Siyonist İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyine ve orta kesimine düzenledikleri hava saldırısında Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu belirtti.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah mahallesinde bir yeri ve Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Vadi es-Selka köyü yakınındaki boş bir araziyi hedef aldığı görüldü.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA