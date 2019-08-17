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17 Ağustos 2019 - 14:19

Yemen: Aramco petrol tesisini İHA ile vurduk

Yemen: Aramco petrol tesisini İHA ile vurduk

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesisini 10 İHA ile hedef aldıklarını duyurdu.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesisini 10 İHA ile vurduklarını açıkladı.

Opersyon sırasında Aramco şirketine bağlı al-Şeiba rafinerisinin hedef alındığını belirten Seri, Suudi Arabistan'daki yabancı şirketleri belirledikleri hedeflerden uzak durmaya çağırdı.

Seri ayrıca Suudi koalisyonunun Yemen’e yönelik saldırılarına son vermemesi takdirde onların mevzilerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenleyeceklerini bildirdi.

News Code 1880580
Ruya FEREYDUNI

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