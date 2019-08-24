Yemen'den Suudi Arabistan'daki “Melik Halid Havaalanı"na İHA’lı operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki “Melik Halid Havaalanı"na yeniden İHA’lı operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Operasyonların "Kasıf-2k" tipi İHA ile gerçekleştiğini belirten Seri, "İcra edilen operasyon sonucu savaş uçaklarının sığınağı ve uçuş platformu hedef alındı ve uçuşlar durduruldu." dedi.

Yahya Seri, "Bu operasyon Suudi koalisyonunun işlediği cinayetler ve Yemen halkına yönelik devam eden kuşatmaya tepki olarak yapılmıştır." diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap kaolisyonu 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.