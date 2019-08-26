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26 Ağustos 2019 - 16:43

Yemen güçlerinden Riyad'a yönelik füzeli operasyon

Yemen güçlerinden Riyad'a yönelik füzeli operasyon

Yemen Ordusu Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "önemli askeri noktaları" insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını duyurdu.

Yemen Ordusu Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Samad 3 tipi İHA'larla Riyad'daki önemli askeri noktalara geniş çaplı İHA'lı operasyon düzenlediklerini aktardı.

Yahya Seri, "Bu operasyon Suudi koalisyonunun işlediği cinayetler ve Yemen halkına yönelik devam eden kuşatmaya  tepki olarak yapılmıştır." diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap kaolisyonu 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır. 

News Code 1880785

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