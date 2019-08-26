Yemen güçlerinden Riyad'a yönelik füzeli operasyon

Yemen Ordusu Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Samad 3 tipi İHA'larla Riyad'daki önemli askeri noktalara geniş çaplı İHA'lı operasyon düzenlediklerini aktardı.

Yahya Seri, "Bu operasyon Suudi koalisyonunun işlediği cinayetler ve Yemen halkına yönelik devam eden kuşatmaya tepki olarak yapılmıştır." diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap kaolisyonu 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.