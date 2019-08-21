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21 Ağustos 2019 - 10:04

Yemen'de Amerikan yapımı MQ-9 tipi İHA düşürüldü

Yemen'de Amerikan yapımı MQ-9 tipi İHA düşürüldü

Yemen'de Suudi Arabistan'a ait Amerikan yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracı düşürüldüğü bildirildi.

Yemen'de Suudi Arabistan'a ait Amerikan yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracı Ensarullah Hareketi tarafından düşürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yemen Ordusu Sözcüsü Yahya Ser', “İHA'yı hedef alan füze Yemen'de yerli imkanlarla üretildi ve yakında kamuya tanıtılacak." dedi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap kaolisyonu 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.  

News Code 1880652
Muhammed BURHAN

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