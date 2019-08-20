İran’ı Akdeniz ülkelerine bağlayacak demiryolu projesi başlıyor

İran Demiryolları Genel Müdürü Said Resuli, İran’ı Irak’a bağlayan Şelemçe-Basra demiryolu hattı projesinin inşaat çalışmalarının yakın tarihte başlayacağını açıkladı.

Şelemçe-Basra demiryolu hattı uzunluğunun 33 kilometre olduğunu belirten Rasuli, “Proje kapsamında bu hatta 700 metrelik bir köprü de kurulacak.” dedi.

Said Rasuli, “Çalışmalar bir yıl içinde tamamlanacak ve projenin son hedefi Suriye'deki Lazkiye liman kentiyle bağlantı kurmak.” şeklinde konuştu.

Rasuli, Temmuz'da Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen İran-Irak-Suriye Üçlü Taşımacılık İşbirliği Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Şelemçe-Basra hattının inşasının bitmesi ile İran ve Ortadoğu arasında büyük ticari ve yolcu taşımacılığı yapılacağını ifade etmişti.