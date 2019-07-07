Tahran-Ankara tren seferleri bu hafta başlıyor!

Tahran-Ankara tren seferlerinin 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı bildirildi.

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) göre, ilki yapılacak Tahran-Ankara tren seferleri İran saatiyle 21: 50’de Tahran Garı’ndan kalkacak.

Bundan sonra her hafta Çarşamba günü Tahran'dan Ankara'ya bir yolcu treni hareket edecek. Ankara’dan da aynı saatte birer yolcu treni Tahran’a doğru gidecek.

İran ile Türkiye arasındaki Tahran-Van yolcu tren seferleri 24 Haziran’da yerel saat 09:30 itibariyle hizmete başalmıştı.

İran Demiryolu Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Mir Hüseyin Musevi, Tahran-Ankara seferleri için biletin 43 avro olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz Nisan'da İran'ı ziyaret eden TCDD Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun ile bir araya gelen İran Demiryolu Şirketi Genel Müdürü Said Resuli, Temmuz ayında Tahran-Ankara arasında yolcu taşıyan tren hattının yeniden işlev görmesi için hazır olduklarını belirtmişti.