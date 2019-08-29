İran-Malezya işbirliği alanları güçlendirilecek

Doğu Asya turu kapsamında dün akşam saatlerinde üst düzey siyzsi bir heyetin eşliğinde Malezya’nın siyasi-idari başkenti Putrajaya’yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, burada yaptığı konuşmasında “Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed’in yakın gelecekte Tahran’a gelmesini bekliyoruz” ded.

Dışişleri Bakanı Zarif, ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve İran ile Malezya’nın İslam dünyasındaki meselelerle ilgili işbirliğini genişletirmek için bu ülkeyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Zarif ilaveten İslam dünyasının iki önemli ülkesi olarak İran ve Malezya’nın ikili işbirliği alanlarının gelişeceğini söyledi.

Malezya’da yaşayan İranlıların, özellikle de öğrencilerin yaşadığı sorunlara dikkati çeken Zarif, “Ortaya çıkan sorunları çözmek için Malezya yetkilileriyle görüşeceğiz” dedi.

Malezya Dışişleri Bakanı ile Kahvaltı, Kuala Lumpur Araştırma Enstitüsü'nde Konuşma, Başbakan ve Malezya'da yaşayan İranlılarla görüşme, Zarif'nin Malezya ziyaretinin diğer amaçlarındandır.