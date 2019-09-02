Dışişleri Bakanı Zarif Moskova'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in başkanlığındaki heyet dün gece Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Moskova’da basın mensupalrına açıklama yapan Zarif, “Rusya, zor günlerde İran’ın dostu olarak kalmıştır. Bunun için dostlarımızla farklı şekilde davranacağız.” dedi.

Bakan Zarif, Moskova temaslarının ana konusunun Siyonist rejimin son saldırıları, nükleer anlaşma, Yemen krizi ve Afganistan’ın son durumu olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Msevi, kişisel twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,“Dışişleri Bakanı Zarif, Pazartesi günü üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanında bölgesel meselelerle nükleer anlaşmanın uygulanmasına ilişkin son gelişmeleri ele alacak.” ifadesini kullanmıştı.