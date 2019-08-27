Zarif: ABD’nin İran ve Çin tutumu aynı

Çin’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya temasları öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

ABD’nin İran ile Çin’e yönelik aynı tutumu izlediğini belirten Zarif, “ABD'nin her iki ülkeye yönelik davranışları tek taraflılık, ekonomik terörizm, bağımsız devletlere karşı baskı uygulama ve içişlerine müdahale etme doğrultusundadır.” dedi.

Zarif, sosyal medya üzerinden de yaptığı açıklamada, Çinli mevkidaşı ile etraflıca görüşme yaptıklarını dile getirerek, “İyi dostum Dışişleri Bakanı Wang Yi ile çok yapıcı bir görüşme yaptım.” ifadesini kullanmıştı.

Bakan Zarif’in Çince attığı tweette, “İkili, bölgesel ve uluslararası konularda ortak bir vizyona sahibiz. İran ve Çin arasında kapsamlı bir stratejik ortaklığı oluşturmak ve ‘Kuşak ve Yol’projesine olumlu katkıda bulunmak üzere 25 yıllık bir yol haritası önerdim.” belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Zarif, Doğu Asya turu kapsamında Çin’i ziyaret ettikten sonra Japonya ve Malezya'da temaslarda bulunacak.