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27 Ağustos 2019 - 14:58

Zarif Tokyo'da Japon mevkidaşı ile görüştü

Zarif Tokyo'da Japon mevkidaşı ile görüştü

Doğu Asya turu kapsamında bugün sabah saatlerinde Tokyo’ya giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japon mevkidaşı Kono Taro ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Doğu Asya turu kapsamında bugün sabah saatlerinde Japonya’yı ziyaret ederek, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Kono Taro ile bir araya geldi.

Taraflar görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra nükleer anlaşmanın uygulanmasına ilişkin son diplomatik gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ilaveten Ortadoğu ve Fars Körfezi’ndeki koşullar dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Doğu Asya turu kapsamında yarın Malezya'yı ziyaret edecek.

News Code 1880808
Ruya FEREYDUNI

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