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27 Ağustos 2019 - 08:41

Zarif: Çin Dışişleri Bakanı'yla yapıcı bir görüşme yaptık

Zarif: Çin Dışişleri Bakanı'yla yapıcı bir görüşme yaptık

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pekin temasları sonrası Çince  tweet atarak, Çin Dışişleri Bakanı'yla yapıcı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pekin temasları sonrası Çince  tweet attı.

Çin ziyaretini değerlendiren Zarif, Çinli mevkidaşı ile etraflıca görüşme yaptıklarını açıklayarak, “İyi dostum Dışişleri Bakanı Wang Yi ile çok yapıcı bir görüşme yaptım.” dedi.

Zarif’in attığı tweette, “İkili, bölgesel ve uluslararası konularda ortak bir vizyona sahibiz.  İran ve Çin arasında kapsamlı bir stratejik ortaklığı oluşturmak ve ‘Kuşak ve Yol’projesine olumlu katkıda bulunmak üzere 25 yıllık bir yol haritası önerdim.” ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Doğu Asya turu kapsamında Çin’i ziyaret ettikten sonra Japonya ve Malezya'da temaslarda bulunacak.

News Code 1880788
Muhammed BURHAN

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