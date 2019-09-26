Türkiye'den İran yapımı kısa filme ödül

Bursa'da düzenlenen 7 Velayet Film Festivali'nde ödül sahibi olan İranlı genç yönetmen Leyla Novruzi'nin yazıp yönettiği "Kara Yol" isimli kısa film ikinci ödülünü aldı.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin ödül töreni Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Kurucu Başkanı Ethem Sancak’ın da katıldığı törende iki kategoride toplam 11 ödül verildi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen ‘Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu. ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ münasebetiyle İslam bilim tarihinin 7 kıymetli şahsiyetinin tema olarak belirlendiği festivalde Türkiye’de 63, yurt dışında ise 25 üniversiteden genç sinemacı senaryo ve kısa film kategorilerinde yarıştı. Toplam 1627 eserin değerlendirmeye alındığı festivalin final gecesinde senaryo kategorisinde 7, en iyi film dalında ise 4 film olmak üzere 11 ödül dağıtıldı.

Uluslararası 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin Film Ödülleri kapsamında verilen ödüller arasında Leyla Novruzi'nin yazıp yönettiği "Kara Yol" isimli kısa fılmi de ödüle layık görüldü.

Filmin konusu

Genç bir kız olan Ayda, babasının vefatından sonra memleketine döner. Bu arada Duman adında genç bir erkekle tanışır. Duman babasına benziyordur. Ayda, Duman’ın hayatını kurtarmak için Kara Yol’a doğru bir yolculuğa çıkar.

Leyla Novruzi kimdir

Sinema ve edebiyat dünyasına 15 yaşındayken ayak basan Leyla Novruzi şu ana kadar yönetmenlik alanında olağanüstü çalışmalar yapmıştır. 1989’da İran’ın Erdebil kentinde doğan genç sinemacı, şimdi de Tebriz kentinin Traktörsazi takımının belgeselini çekmeye çok kararlı.