2022 Dünya Kupası sloganı Türkiye’de de tanıtılacak!

FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası sloganının Salı günü resmen açıklandığını bildirdi.

Komite’nin açıklamasına göre, Dünya Kupası sloganı Katar ve Türkiye başta olmak üzere Kuveyt, Umman, Lübnan, Ürdün, Cezayir, Tunus, Fas, Irak, ABD, Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Rusya, Güney Kore, Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkelerde tanıtılacak.

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.