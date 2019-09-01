İsmail Haniye'den İslam Devrimi Lideri’ne teşekkür mektubu

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye, İran’ın Filistin’e sağladığı büyük desteklerden dolayı İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’ye teşekkür mektubu gönderdi.

Haniye’nin kaleme aldığı mektaupta, "Bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere tüm hak, adalet ve özgürlük yolunda hareket eden güçlerle birlikte nihai zafere kadar direniş siperinde durmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz." belirtildi.

Haniye, Tahran’da Hamas heyetine gösterilen yakın ilgiden dolayı Devrim Lideri’ne teşekkür etti.

Hamas heyetin Tahran ziyareti konusunda gerekli bilgilere sahip olduğunu anlatan Haniye’nin gönderdiği mektupta “Bizi memnun eden ve geniş ufuklar açan konuşmanızın Siyonist düşmanla sahada mücadelede ve stratejik açıdan derin bir etkisi olacaktır.” ifadesine yer verildi.

Filistin İslami Dİreniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’nin başkanlığında Tahran'a gelen üst düzey bir heyet, 22 Temmuz'da İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile bir araya gelmişti.

Filistin halkının gösterdiği direnişi takdir eden Devrim Lideri, "Zafer, direniş ve mücadele olmadan elde edilmiyor. Yüce Allah'ın vaatlerine göre Filistin meselesinin kesinlikle Filistin halkı ile İslam dünyasının lehine olan bir sonuçla kapanacağına inanıyoruz." demişti.