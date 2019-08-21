Devrim Lideri'nden Hindistan'a Keşmir çağrısı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Bakanlar Kurulu heyeti ile bir araya geldi.

Ekonomik savaşta yerli üreticiyi “birer savaşçı” olarak nitelendiren Devrim Lideri, yerli üretime olan bakış açının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, ekonomik ilerlemenin adaleti sağlama ve fakirliği ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda olması gerektiğini vurguladı.

Devrim Lideri, Kültür Bakanlığı yetkililerine hitap ederek, “Bakanlık yetkilileri ve kültürle ilgili kurumlar, düşmanın dini, ahlaki ve İslam Devrimi değerlerine yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı savaşa karşı daha duyarlı olmalı.” tavsiyesinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti’nin siyasi, savunma ve ekonomik alanlardaki yeteneklerinin artarak ilerleme kaydettiğini belirten İslam Devrimi Lideri, “Düşman hiçbir halt yapamaz ve İslam Cumhuriyeti'nin ikinci kırk yılı kesinlikle bizim için daha iyi ve düşmanları için daha kötü olacak.” dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, düşmandan korkulmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“ABD, Avrupa ve hatta eski Sovyetler Birliği kırk yıl boyunca İslam Cumhuriyeti'ne karşı yapabilecekleri her şeyi yaptı, ancak başarısız oldular. Tabii ki, zulüm ve eziyet ettiler, fakat İslami düzenin ilerlemesini engelleyemediler."

Keşmir krizi

Sözlerinin bir kısmında Keşmir krizine değinen Devrim Lideri, buradaki Müslümanların durumundan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hindistan hükümeti ile iyi ilişkilere sahibiz. Onlardan onurlu Keşmir halkına yönelik adilce davranmasını ve baskı uygulanmamasını bekliyoruz." diye konuştu.