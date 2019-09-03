Suudilerin saldırısında 3.500’den fazla Yemenli çocuk yaşamını yitirdi

3.500’den fazla Yemenli çocuk, Suudilerin liderliğindeki işgalcilerin saldırılarında şehit oldu ve yaklaşık 2 milyon Yemenli çocuk ta bu ülkeye uygulanan hava, kara ve deniz kuşatması nedeniyle yetersiz besleniyor.

Resmi istatistikler, 7.000 çocuğun işgalciler tarafından doğrudan hedef alındığını ve 1 milyon 900 bin çocuğun da açlıkla mücadele ettiğini gösteriyor.

Yemen’deki muhabirlerden biri olan Umme es-Sabur şu ifadelerde bulundu: ‘Buseyna’nın ailesine düzenlenen saldırının üçüncü yıldönümünde “Yemenli çocukların mesajı” başlığı altında sosyal faaliyetler düzenlendi. Ailesini işgalcilerin saldırılarında kaybeden Buseyna da binlerce çocuğun sembolü haline geldi.

Yemenli bir çocuk olan Buseyna er-Rimi de ailesine yapılan saldırıların üçüncü yıldönümü münasebetiyle düzenlenen merasimde şunları söyledi: ‘Biz de dünyadaki bütün çocuklar gibi barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Yaşamak ve okumak bizim de hakkımız. Yemen’e karşı savaşı durdurun.’

Öte yandan Yemen Sağlık Bakanlığı'ndan alınan raporlara göre, yaklaşık 7.000 Yemenli çocuk doğrudan işgalci Suudiler tarafından hedef alındı ve bu saldırılar sonucu 3.534 çocuk şehit oldu ve 3.600 çocuk ta yaralandı ve bunların bazılarında kalıcı hasarlar meydan geldi. Ayrıca, Yemen kuşatmasının bir sonucu olarak, 1 milyon 900 bin Yemenli çocuk kuşatma nedeniyle yetersiz beslenmektedir.

İnsan Hakları aktivistlerinden Abdülkadir Osman şunları söyledi: ‘Bugün, savaşta öldürülen ve yaralanan binlerce çocuk, yetim çocuklar, yetersiz beslenen hasta çocuklar ve bu acımasız savaş yüzünden açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybeden on binlerce çocuk için burada toplandık.

Bu merasime katılanlar, son dört yılda Yemenli çocukların, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi en temel yasal haklarından mahrum bırakılması konusundaki uluslararası sessizliği kınamaktadır.

Kaynak: Rast Haber