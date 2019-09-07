Yemen ordusu Suudi Arabistan'ın Necran Havaalanı'nı vurdu

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Silahı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Yemen ordusu ile gönüllü halktan oluşan güçler, Suudi Arabistan’ın Necran kentindeki havaalanındaki uçak sığınağını Badr-1 balistik füze ile hedef aldı." dedi.

Atılan füzenin hedefe tam isabet ettiğini duyuran Yahya Seri, operasyon sonucu Necran havaalanındaki uçuşların durduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap kaolisyonu 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.