Suudilerden Yemen'in farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlernin Yemen’in farklı bölgelerine saldırıları devam ediyor.
Suudi avaş uçakları son düzenlediği saldırılarında Saada vilayetindeki “Bakım” bölgesini en az 6 kez bombaladı.
Suudi koalisyonuna ait savaş uçakları ilaveten Hacca vilayetine bağlı “Harad” bölgesine de 5 kez saldırdı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları genellikle Yemen’deki yerleşim bölgelerini hedef alıyor.
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