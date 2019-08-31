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31 Ağustos 2019 - 09:28

Suudilerden Yemen'in farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı

Suudilerden Yemen'in farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı

Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları Yemen’in Saada ve Hacca vilayetlerinin farklı bölgelerini birkaç kez bombaladı.

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlernin Yemen’in farklı bölgelerine saldırıları devam ediyor.

Suudi avaş uçakları son düzenlediği saldırılarında Saada vilayetindeki “Bakım” bölgesini en az 6 kez bombaladı.

Suudi koalisyonuna ait savaş uçakları ilaveten Hacca vilayetine bağlı “Harad” bölgesine de 5 kez saldırdı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları genellikle Yemen’deki yerleşim bölgelerini hedef alıyor.

News Code 1880877
Ruya FEREYDUNI

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