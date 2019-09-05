Bangladeş yetkilileriyle ikili ilişkileri görüşmek üzere bu ülkenin başkenti Dakka'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Moskova’ya yaptığı son ziyareti kapsamında Russia Today (RT) kanalına verdiği röportajının bir parçasını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşarak, şöyle yazdı:

“ABD, dün İran Devrim Muhafızları'nın petrol ticaretini durdurmaya yardımcı olacak bilgiler karşılığında ödül verileceğini açıkladı. Financial Times gazetesine göre, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da e-posta aracılığıyla Adrian Derya1 gemisinin kaptanına İran petrol ticaretini durdurmaya yardımcı olacak bilgiler vermesi karşılığında 15 milyon dolar ödül alacağını aksi takdirde kendisine yaptırım uygulacaklarını ifade etmiştir.”

Zarif’in paylaşımında ilaveten şu ifadelere yer verildi:

“ABD, İran’ın petrol satışını önlemek için elinden geleni yapıyor. Daha önce de İran-Irak savaşında bizi savunma aracı ve Tahran Nükleer Reaktörü'nün yakıt kullanımından mahrum bırakmaya çalışmıştı. Fakat biz petrolümüzü satacağız ve ABD kesinlikle bunu önlemek için yeni bahaneler bulacaktır.”