  1. İran
8 Eylül 2019 - 14:47

Zarif Tahran'da UAEA geçici başkanı ile görüştü

Zarif Tahran'da UAEA geçici başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçici başkanı Cornel Feruta ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran’da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçici başkanı Cornel Feruta ile bugün oğlen saatlerinde görüştü.

İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün sabahın erken saatlerinde Tahran'a gelen UAEA geçici başkanı Cornel Feruta, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile de bir araya gelerek nükleer anlaşmanın son durumunu konuşmuştu.

Cornel Feruta'nın Tahran ziyaretinin İran'ın Üçüncü Adım ilanıyla eş zamanlı yapılması dikkat çekiyor.

News Code 1881062
Azar MAHDAVAN

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