Bölgesel işbirliği olmadan Fars Körfezi'nde güvenlik sağlanamaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, gittiği Asya turu kapsamında başkent Cakarta’da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü. Zarif görüşme sonrası basın açıklaması yaparak, “Bölge ülkeleri yüzyıllardır Fars Körfezi’nin güvenliğini sağlıyor. Bugün de bölgedeki ülkeler arasında işbirliği olmadan Fars Körfezi’nin güvenliği sağlanamaz.” dedi.

Filistin meselesi konusunda İran ile Endonezya’nın ayını görüşe sahip olduğunu ifade eden Zarif, “Kudüs, dünya Müslümanlarının ilk kıblesidir. Dolayısıyla iki ülke bu konuda aynı hedefi izliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İkili görüşmede mevcut kapasiteler ışığında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapan iki bakan, İran ve Endonezya parlamentoları arasında işbirliği, ikili ilişkilerin seviyesi, siyasi görüşmeler ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Endonezyalı yetkiliye İran’ın nükleer anlaşma tutumunu anlatan Zarif, anlaşmada kalan diğer tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, İran halkının anlaşmanın ekonomik faydalarından yararlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan Zarif, İslam dünyasındaki sorunlar özellikle Filistin meselesi ile önemli konular için istişare görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtti.