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4 Eylül 2019 - 14:27

Zarif: Avrupalılar yükümlülüklerini yerine getirmediler

Zarif: Avrupalılar yükümlülüklerini yerine getirmediler

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Avrupalılar nükleer anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda neredeyse başarısız oldular.” dedi.

Bangladeş yetkilileriyle ikili ilişkileri görüşmek üzere dün bu ülkenin başkenti Dakka'ya giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zarif, bir muhabirin "Avrupa, özellikle Fransa ile müzakereleri nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu müzakereler konusunda iyimser misiniz?’ sorusuna yanıt olarak, “Nükleer anlaşmada kalan ülkeler arasında Çin ve Rusya ile iyi ilişkilere sahibiz ve bu ilişkiler devam edecektir.” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, sözlerine ek olarak “Çin ve Rusya ile olan ilişkilerimizin ABD’nın yasa dışı yaptırımlarından etkilenmesine rağmen, Avrupalılar nükleer anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda neredeyse başarısız oldular.” dedi.

News Code 1880989
Ruya FEREYDUNI

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