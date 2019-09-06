Zarif'ten AB yetkilisine 3. adım mektubu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki araştırma ve geliştirme ile ilgili taahhüdünü resmen askıya aldığını ilan ettiğini bildirdi.

Musevi yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif’in AB Dış Politika Komiseri Federika Mogherini’ye bir mektup göndererek bu taahhüdün askıya alındığını bildirdiğini ifade etti.

Musevi, "İran Dışişleri Bakanı bugün Bayan Mogherini’ye bir mektup göndererek, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran aleyhine uygulanan ambargolar ve 3 Avrupa ülkesinin bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmedeki acziyetinden dolayı İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde nükleer alandaki araştırma ve geliştirme taahhüdünü askıya aldığını bildirdi." ifadesini kullandı.

Musevi, "Mektupta bu uygulamanın İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki hakları özellikle 36 paragraf çerçevesinde olduğu ve son 16 ayda anlaşmanın geniş şekilde çiğnenmesi doğrultusunda olduğunu ve İran’ın taahhüdünün durdurulmasının detaylarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) bildirileceği belirtilmiştir." dedi.

Parstoday'e göre, Musevi mektupta İran’ın iyi niyetinin göstergesi olarak nükleer anlaşmada kalan taraflarla tüm düzeylerde görüşmelerine devam etmeye hazır olduğunu ayrıca karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın da yeniden tüm taahhütlerine bağlı kalacağının ifade edildiğini belirtti.

Öte yadnan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Avrupa tarafıyla anlaşacağımız pek mümkün değil, bu yüzden nükleer anlaşmayla ilgli Üçüncü Adımı açıklayacağız.” demişti.

İran'ın nükleer anlaşma kararı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın tarafı 5 ülkeye (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın menfaatlerini koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söylemişti.

Tahran'ın verdiği ilk 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ile ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, "Nükleer anlaşmadan ayrılmamız da mümkün. (Yeni) 60 günlük süre taraflara istifade edebilecekleri fırsatlar tanımaktadır. Üçüncü adımı da değerlendiriyoruz. 60 gün sonra üçüncü adımımızı da açıklayacağız." bilgisini vermişti.