İran'ın Üçüncü Adım'ı resmen uygulandı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Tahran’ın yeni nükleer anlaşma kararına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kemalvendi yaptığı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani'den aldığımız talimat uyarınca dün Üçüncü Adım'ı attık."dedi.

Kemalvendi, "İran Atom Enerjisi Kurumu yeni karara göre nükleer bilim ve araştırma faaliyetlerini anlaşmadaki sınırlamalara bakmaksızın hızlandırmakla yükümlüdür." ifadesini kullandı.

Uranyum zenginleştirme faaliyetinin ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak noktada olması gerektiğinin altını çizen Kemalvendi, Devrim Lideri'nin bu sektörü desteklediği için büyük ilerleme kaydettiğine dikkati çekti.

Behruz Kemalvendi sözlerine şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşmaya imza atıldıktan sonra, pratikte vaatlerin uygulanmamasıyla karşı karşıya kaldık. Diğer taraflar yapması gereken taahhütlerini yerine getiremediler. 2018 Mayıs'ta ABD’nin nükleer anlaşmadan geri çekilmesi sıkıntıların yaşanmasına neden oldu."

Kemalvendi, nükleer araştırma ile geliştirmenin Üçüncü Adım’ın ana konusu olduğunu söyleyerek, "Uranyum zenginleştirme için gelişmiş IR4 ve IR6 santrfüjlerine gaz enjekte etme uygulaması başladı." açıklamasını yaptı.

Kemalvendi sözlerinin bir kısmında da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) nükleer tesislerdeki denetimlerini kısıtlama kararı almadıklarını dile getirdi.