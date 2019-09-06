İran'ın son nükleer anlaşma kararı ülke için iyi olacak

Tahran'daki Kurban Bayramı Namazı hutbelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'ın nükleer anlaşmaya ilişkin attığı Üçüncü Adım'ına değinen Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "Bu güçlü kararın bizim için önceki iki adımdan daha iyi sonuçları olacağına inanıyorum. Artık boş vaatlere odaklanmadan Avrupa ile görüşmeyi kötümserlikle sürdüreceğiz. Bu oldukça temkinli ve dikkatli bir şekilde yapılacak." dedi.

“Şu anda tüm dünya ABD sonrası dünyayı düşünüyor. Amerika’nın mevcut durumda politik ve ekonomik gücü oldukça zayıftır. Amerikan bir gazetesinde yayınlanan 'Amerikan Hegemonya'nın Sonu' başlıklı yeni bir yazı, dünyada rezil bir duruma düşen ABD'nin kötü kaderine işaret ediyor.” diyen Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, ABD’li yetkililerin ülkesinin süper gücünün imajını korumak için son çabalarını yaptıklarını fakat bunun mümkün olmadığına dikkati çekti.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, Amerika’daki politik durumun da iyi olmadığını belirterek, “Amerikan siyasetinde garip bir isim (Donald Trump) ortaya çıkmasıyla bu ülkenin siyasetinin günden güne çöküşe yaklaştığına tanık oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, ABD’de Donald Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte dünya çapında bu ülkenin prestij kaybettiğini sölyedi.