Avrupa tutumunu değiştirmezse teknikle ilgili taahhütler son bulacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Al-Alam televizyon kanalına verdiği röportajda Tahran’ın son nükleer anlaşma kararını değerlendirdi.

İran’ın Avrupa’dan umut kestiğini belirten Kemalvendi, “Umarız Avrupalılar tutumlarını yakında değiştirirler. Bunu yapmamaları teknikle ilgili taahhütlerimizin sonuna yaklaştığı demektir.” dedi.

Kemalvendi, “Doğrusu pratikte teknik alanında işin sonuna geldik. Şu anda Fordu nükleer tesisi ile nükleer yakıt sorunları dışında başka bir konu kalmamıştır.” ifadesini kullandı.

Kemalvendi sözlerine şöyle devam etti:

“Nükleer anlaşmadaki diğer taraflar İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddiyetini fark etti. Onlardan beklentimiz bu konuda tereddüt etmemek. Çünkü vermiş olduğumuz güçlü mesajımız net ve açıktır. Mesajın diğer taraflar özellikle Avrupalılar üzereinde etkili olmasını umuyoruz.”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçici başkanı Cornel Feruta'nın Tahran ziyareti konusunda Kemalvendi, “Ajansın rolü yapılan eylemleri yansıtmaktır. Nükleer anlaşmayla iligli Üçüncü Adım hakkında onlara gerekli bilgiler verildi. Taahhütlere uyduğumuz Ajans'ın raporlarından açıkça anlaşılıyor.” açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak Behruz Kemalvendi, “Avrupa yükümlülüklerini yerine getirirse attığımız adımlardan geri dönebiliriz.” diye konuştu.

İran'ın nükleer anlaşma kararı

Tahran, iki gün önce nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasını başlattığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) çerçevesindeki nükleer araştırma ve geliştirme ile ilgili taahhüdünü resmen askıya aldığını ilan ettiğini bildirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın tarafı 5 ülkeye (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın menfaatlerini koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söylemişti.

Tahran'ın verdiği ilk 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ile ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, "Nükleer anlaşmadan ayrılmamız da mümkün. (Yeni) 60 günlük süre taraflara istifade edebilecekleri fırsatlar tanımaktadır. Üçüncü adımı da değerlendiriyoruz. 60 gün sonra üçüncü adımımızı da açıklayacağız." bilgisini vermişti.