İran'ın yeni nükleer kararları yolda

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün Tahran’da gerçekleşen nükleer enerji hukuku konulu bir toplantıda konuşma yaptı.

Kemalvendi, “Nükleer enerji hukuku, uluslararası düzeyde tüm ülkelere ayrımcılık yapmadan aynı hak ve yükümlülükleri sağlayan evrensel bir anayasanın gereklerini karşılamalıdır. Bu konulardan biri dünyayı belirsizlik ve karanlık bir geleceğe iten ve küresel bir talep haline gelen silahsızlanma meselesidir.” dedi.

İran’ın bir sene süren stratejik sabırdan sonra nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararı adığını belirten Kemalvendi, bunun ABD’nin tek taraflı anlaşmadan ayrılma kararı ile anlaşmada belirlenen hak ve yükümlülükleri dengelemeye yanıt olarak alındığını kaydetti.

Kemalvendi sözlerine şöyle devam etti:

“Diğer taraflar gerekli eylemli yapsaydı İran attığı adımlardan geri dönebilirdi. Fakat bu süreç bölye devam ederse İran da taahhütlerini azaltma yönünde adımlar atmayı sürdürecek.”

Behruz Kemalvendi ayrıca “Devrim Lideri Ayetullah Hamanei belirttiği gibi sloganımız, ‘herkes için nükleer teknoloji ve herkese nükleer silah hayır'dır” diye ekledi.