UAEK, ABD yönetimine bağlı bir kurum değil

İran’ın Viyana’daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi, kişisel twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, John Bolton’un UAEK Geçici Başkanı Cornel Feruta'nın Tahran ziyareti ile ilgili iddiasına karşılık olarak, “Ajans, ABD yönetimine bağlı bir kurum değil ve Bolton bu kurum yetkililerinin ziyaretleri ile ilgili gündemleri belirleyemez” ifadelerinde bulundu.

Cornel Feruta'nın Tahran ziyaretinin iki tarafın normal işbirliği çerçevesinde olduğunu belirten Garipabadi, İran’ın gizli nükleer faaliyet iddialarını reddederek, Feruta’nın ziyaretinin Bolton’un isteminin aksine özel gündemi olmadığını ve ziyarette taraflar arasındaki normal gündemlerinin gözden geçirildiğini ifade etti.

Garipabadi ilaveten İran’ın ajans ile yapıcı işbirliğini ihlal eden girişimlerin ve ajans üzerine baskı yapılmasının yıkıcı olduğunu ve İran’ın uygun tepkileriyle karşılaşacağını söyledi.