İran: Nükleer anlaşma tek yönlü yol değil

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Tahran’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçici başkanı Cornel Feruta ile görüştü.

Salihi görüşme sonrası basın açıklaması yaparak, “Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’nin nükleer anlaşmadaki yokluğunun boşluğunu doldurması gerekiyordu fakat ne yazık ki vaatlerini yerine getiremediler.” dedi.

Avrupa Birliği Sözcüsü’nün İran'ın taahhüdüne saldık kaldığı sürece anlaşmaya bağlı kalacakları yönündeki açıklamasına değinen Sahili, "Bundan çok şaşırdım. Avrupalılar bugüne kadar anlaşmaya bağlı mı kaldılar ki? Onlar hep böyle yaptılar.” ifadesini kullandı.

Salihi, nükleer anlaşmanın tek taraflı bir yol olmadığını belirterek, “Nükleer anlaşmanın iki yönlü yol olması gerekiyordu. Eğer tek yönlü olacaksa, İran gerekli tedbirleri alacaktır ki bu yönde 3 adım atmıştır.” değerlendrimesinde bulundu.

Cornel Feruta İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün sabahın erken saatlerinde Tahran'a gelmişti.