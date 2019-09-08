Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı geçici başkanı Tahran'da

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçici başkanı Cornel Feruta İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün sabahın erken saatlerinde Tahran'a geldi.

UAEA'dan yapılan açıklamada, bu görüşmenin UAEA ve İran arasındaki etkileşimin bir parçası olduğu kaydedildi.

Cornel Feruta'nın Tahran ziyaretinin İran'ın Üçüncü Adım ilanıyla eş zamanlı yapılması dikkat çekiyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) çerçevesindeki nükleer araştırma ve geliştirme ile ilgili taahhüdünü resmen askıya aldığını ilan ettiğini bildirdi.

İran'ın nükleer anlaşmaya uyumunu gözetleyen UAEA, Ajans'ın Yönetim Kurulu'na rapor sunuyor.

Eski UAEA Başkanı Yukiya Amano 22 Temmuz 2019'da hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Romanya asıllı diplomat Cornel Feruta, geçici başkan olarak belirlenmişti.