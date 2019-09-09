Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırımları inceliyoruz

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Donald Trump yönetiminin Rusya'dan S-400 alımı konusunda Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları incelediğini açıkladı. Ancak Mnuchin henüz bir karara varılmadığını söyledi.

Beyaz Saray önünde gazetecilere açıklama yapan Mnuchin, herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya "Bu konuyu gözden geçiriyoruz, kesin bir karara dair bir yorum yapamam ancak bunu inceliyoruz" yanıtını verdi.

Ankara ile Washingon S-400'ler konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor. ABD, S-400 füze savunma sisteminin NATO ile uyumlu olmadığını ve F-35 programını tehlikeye atacağını savunuyor.

ABD, S-400'lerin teslimatının başlamasına tepki olarak Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

ABD Kongresi, “ABD’nin Düşmanlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası” olarak bilinen CAATSA’nın işleme koyulmasını talep ederken, Trump'ın ise Türkiye’ye yönelik yaptırımlara sıcak bakmadığı konuşuluyordu.