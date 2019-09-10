ABD'li komutanlardan Genelkurmay'a "Güvenli Bölge" ziyareti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlere devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceği kaydedildi.
Kaynak:TRT Haber
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