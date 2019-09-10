ABD'li komutanlardan Genelkurmay'a "Güvenli Bölge" ziyareti

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Thomas W. Bergeson başkanlığındaki ABD heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret edecek.