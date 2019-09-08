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8 Eylül 2019 - 16:31

Suriye'den ABD ve Türkiye'nin ortak kara devriyesine kınama

Suriye'den ABD ve Türkiye'nin ortak kara devriyesine kınama

Suriye yönetimi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye içerisinde başlattıkları ortak kara devriyesini kınadı.

Şam yönetiminden yapılan açıklamada, 'Suriye'nin kuzeydoğu sınır şeridindeki devriyelerin ülkenin egemenliğinin açık ihlali' olduğu bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, hükümetin ABD destekli Kürt YPG güçlerinin ülkeyi bölme girişimi olarak değerlendirdiğine atıfta bulunularak, söz konusu adımın aynı zamanda Suriye'nin 'toprak bütünlüğünü' ihlal ettiği de kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi birinci safha uygulamaları kapsamında bugün ilk ortak kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Kaynak: Euronews 

News Code 1881065

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