  1. Siyaset
12 Eylül 2019 - 17:54

İran İçişleri Bakanı Kırgızistan'a gitti

İran İçişleri Bakanı Kırgızistan'a gitti

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, bugün sabah saatlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gitti.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, bugün sabah saatlerinde Tahran’ı kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e doğru terketti.

Rahmani Fazli iki günlük bu ziyaret kapsamında Kıgız mevkidaşi Jonush Aliyev ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki güvenlik ve yasa uygulama işbirliği anlaşmasını gözden geçirecek.

İran İçişleri Bakanı’nın ilaveten Kırgızistan’ın diğer yetkilileri ve bu ülkede yaşayan İranlılarla görüşeceği bekleniyor.

Kırgızistan ziyaretinde İçişleri Bakanı Rahmani Fazlı’ya İçişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Merkezi Başkanı Rehim Saki, Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi ve Razavi Horasan Valisi Alirıza Razm Hüseyni eşlik ediyor.

News Code 1881124
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler