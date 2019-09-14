Kırgızistan: ABD'nin İran yaptırımlarına karşıyız

Çalışma ziyareti için Bişkek’te bulunan İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Kırgızistan Başbakanı Mıhammedkalıy Abılgaziyev ile görüştü.

İki ülke arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek için ciddi bir potansiyel olduğuna dikkati çeken Rahmani Fazli, bunun için karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Rahmani Fazli, ABD’nin güvenilir bir devlet olmadığını ifade ederek, “Bölgenin barışı ve güvenliği, ülkelerin iyi ilişkilerine bağlıdır. ABD, İslam dünyasında anlaşmazlık yaratmak istiyor. Bu ülke ile Siyonist rejim kendi çıkarlarını aramaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan İçişleri Bakanı Kaşkar Cunuşaliyev ile yaptığı görüşmesinde iki ülke arasında imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasına değinen Rahmani Fazli, İran’ın güvenlik ile diğer konularda Kırgızistan ile daha fazla işbirliği yapmak istediğini belirtti.

Kırgız yetkili de bu görüşmede, Tahran-Bişkek arasında direkt uçak seferlerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

ABD’nin İran yaptırımları hakkında Abılgaziyev, “Yaptırımlara karşıyız ve bu yaptırımların yalnızca İran İslam Cumhuriyeti'ne zarar vermekle kalmayacağına aynı zamanda İran'ın dost ülkeleri için de sorun yaratacağına inanıyoruz.” diye konuştu.