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6 Ekim 2019 - 09:30

İran İçişleri Bakanı Cenevre'ye gitti

İran İçişleri Bakanı Cenevre'ye gitti

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, 70.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) toplantılarına katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Tahran’ı Cenvre’ye doğru terketti.

İran İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, 7-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 70/ Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) toplantılarına katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Tahran’ı Cenvre’ye doğru terketti.

Rahmani Fazli bu toplantılar sırasında Afganistan ve Pakistan üst düzey yetkililerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği toplantıları mültecileri korumak amacıyla her yıl Ekim ayının ilk yarısında Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde gerçekleşmektedir.

News Code 1881626
Ruya FEREYDUNI

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