İranlı milli güreşçi ilk maçında Türk rakibini yendi

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota verecek 2019 Dünya Güreş Şampiyonası bugün Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da başladı.

Dünya Şampiyonası'nda İran'ı 55 kiloda temsil eden Puya Naserpur ilk maçında Türk rakibi Şerif Kılıç'ı yendi.

İran Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda yer alan Puya Naserpur bir sonraki maçında Asya şampiyonu Özbek güreşçi İlham Bahramov ile mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota verecek Dünya Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek.

Olimpik sıkletlerde ilk 6'da yer alan güreşçiler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak.