Irak'tan Saudi Aramco saldırısıyla ilgili suçlamalara yalanlama

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın tesislerinin SİHA'larla vurulmasında Irak topraklarının kullanıldığına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı ifade edildi.

"Irak, yasalara bağlı kalarak topraklarının kardeş komşu ülkelerin aleyhinde kullanılmasına müsaade etmeyecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, ilgili kurumların, gelişmelerin takibi için komisyon oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu saldırının ardından Batı ve Irak yerel medyasında yer alan bazı haberlerde, tesisleri hedef alan SİHA'ların Yemen değil, İran veya Irak üzerinden geldiği ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.