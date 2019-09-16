Suudi petrol şirketi Aramco'nun uydu fotoğrafları yayınlandı

Suudi Arabistan'a yönelik SİHA saldırısına ilişkin uydu fotoğraflarını yayınlayan Fox News Channel, Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesiste 19 noktanın SİHA ile vurulduğunu bildirdi.
Suudi Arabistan, ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığını açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın ismi verilmeyen güvenlik sözcüsü, 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'da ülkenin doğusundaki Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikada yangın çıktığını belirtmişti.
Öte yandan Yemen Ordusu Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden Aramco'nun iki rafinerisine geniş çaplı SİHA’lı operasyon düzenlediklerini açıklamıştı.
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