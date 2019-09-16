Irak Başbakanı ve Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgilendirilme yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden Aramco'nun iki rafinerisinde insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirilmiş ve yangın çıkmıştı.

Irak, Aramco saldırısıyla ilgili suçlamaları yalanlamıştı

Dün Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın tesislerinin SİHA'larla vurulmasında Irak topraklarının kullanıldığına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı ifade edilmişti.

"Irak, yasalara bağlı kalarak topraklarının kardeş komşu ülkelerin aleyhinde kullanılmasına müsaade etmeyecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, ilgili kurumların, gelişmelerin takibi için komisyon oluşturduğu kaydedilmişti.