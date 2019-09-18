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18 Eylül 2019 - 18:02

Trump, İran yaptırımlarını artırmaya hazırlanıyor

Trump, İran yaptırımlarını artırmaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Trump, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılması için Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e talimat verdiğini duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim." ifadesini kullandı.

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların ardından artmıştı. ABD, bu saldırıların arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüşt

AA

News Code 1881271

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