Herhangi bir tehdide güçlü bir şekilde karşılık vereriz

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı değerlendiren Tuğgeneral Hatemi, saldırıyla ilgili ABD'li yetkililerin iddialarını reddederek, “İki ülke arasında bir çatışma yaşandığı çok net. Çatışmanın bir tarafı olan Yemenliler bunu yaptıklarını açık bir şekilde söylediler.” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, İran'a yapılacak her türlü tehdide verilecek karşılığın keskin olacağını belirterek, "Ülke hava sahasını çiğnediği için düşürülen Amerikan İHA'sına karşı yapıldığı gibi İran'a yönelik her türlü saldırıya güçlü biçimde karşılık vereceğiz." dedi.

Tuğgeneral Hatemi, sözlerine şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan ile Siyonist rejim krizin ilk başından beri ABD'yi bölgedeki çatışmaya sokmak istediler. Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki çatışma sonucu meydana gelen her olaydan sonra bu fikri gündeme getirip elinden geleni yapıyorlar."

İran Savunma Bakanı, somut bir kanıt sunulmadığından dolayı öne sürülen iddiaların boş ve değersiz olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesisini 10 adet SİHA ile vurduklarını açıklamıştı.