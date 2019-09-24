Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi'' denildi