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24 Eylül 2019 - 17:59

Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildiğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi'' denildi

News Code 1881415

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