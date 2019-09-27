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27 Eylül 2019 - 15:53

F-16'lar Suriye hava sahasında uçuş icra etti

F-16'lar Suriye hava sahasında uçuş icra etti

Türkiye Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında 5. uçuş görevi icra etti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek." ifadesi kullanıldı.

Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1881466
Azar MAHDAVAN

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