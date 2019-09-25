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25 Eylül 2019 - 08:51

Adana'da bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Adana'da bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.

Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Adana Valisi: Saldırıda ölen yok

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda ölen olmadığını, yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını belirtti.

Kaynak: TRT Haber, AA

News Code 1881420

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