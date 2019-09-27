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27 Eylül 2019 - 10:50

Rusya İran'ın “Hürmüz Barış Girişimi" planını olumlu karşıladı

Rusya İran'ın “Hürmüz Barış Girişimi" planını olumlu karşıladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi, İran’ın Fars Körfezi’nin güvenliği için hazırladığı “Hürmüz Barış Girişimi" planını olumlu karşıladı.

RT Arabic kanalına konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran’ın Fars Körfezi’nin güvenliği için hazırladığı “Hürmüz Barış Girişimi" planını olumlu karşıladı.

İran'ın planını değerlendiren Mihail Bogdanov, “Bu plan, birçok konuda Rusya'nın bölgenin toplu güvenliğini amaçlayan planına uyuyor” dedi.

Rus yetkili, “İran dahil diğer ortaklarımızın daha önce ortaya koydukları planlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunlar birbirine benziyor ve aynı yönde hareket ediyor.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, New Yorkʹta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İran'ın hazırladığı planın hedefinin, Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin barış, istikrar ve refah seviyesinin yükselmesi ve bunlar arasında karşılıklı anlayış ve barışçıl-dostane ilişkilerin gelişmesi olduğunu belirtmişti.

News Code 1881454

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